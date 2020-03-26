РИАМО - 26 мар. Водители такси смогут устроиться на работу в «Мосгортранс» в связи с падением спроса на их услуги, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

«Мосгортранс» – это основной оператор наземного городского транспорта Москвы.

«Мосгортранс» обслуживает около 800 городских маршрутов автобусов, электробусов, троллейбусов и трамваев. Для трудоустройства водители могут обращаться по телефону: 8-495-950-40-40», – говорится в сообщении.