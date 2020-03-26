РИАМО - 26 мар. У пенсионерки, проживающей в столичном районе Выхино-Жулебино, мошенник похитил почти 1,4 миллиона рублей с банковского счета, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы Главного управления МВД России по Москве.

«25 марта в 14:17 в ОМВД обратилась гражданка, 1964 года рождения, пенсионерка, и заявила о краже денежных средств с банковских счетов», — сказал собеседник агентства.

Злоумышленник позвонил женщине и представился сотрудником службы безопасности банка, чтобы защитить денежные средства, он попросил у нее реквизиты банковских карт и коды смс-сообщений. После чего со счета пропало почти 1,4 миллиона рублей.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 158 УК РФ «Кража».