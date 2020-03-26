РИАМО - 26 мар. Почти на 40% снизилось количество пассажиров на наземном транспорте в Московской области с начала марта, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Автобусами стали пользоваться на 97% меньше школьников и на 44% меньше льготных категорий граждан.

«Сегодня утром, 26 марта, по сравнению с утром 25 марта школьников стало меньше на 72%, а льготных категорий граждан – на 23%. Общий пассажиропоток снизился на 14%», – говорится в сообщении.

С 26 марта на автобусах и электричках приостановили оформление льготных билетов для учащихся с 5-11 классы, студентов колледжей и вузов. Кроме того, бесплатным проездом пока не смогут воспользоваться пенсионеры старше 65 лет.

Школьники Московской области переведены на дистанционное обучение с 21 марта по 12 апреля. С 26 марта по 14 апреля домашний режим ввели для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Вспышка коронавируса произошла в городе Ухань в центральном Китае конце 2019 года. На данный момент по всему миру зафиксировано более 472 тысяч случаев заражения. В России выявлено 840 случаев заражения.

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