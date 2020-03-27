РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 мар. Дворец культуры «Яуза» городского округа Мытищи в пятницу проведет творческие мастер-классы по живописи, вокалу, игре на музыкальных инструментах в онлайн-формате, сообщается на странице ДК в соцсети «ВКонтакте».

«Команда МДК «Яуза» не спит, а готовит для вас много интересного! В пятницу (27 марта - ред.) в 17:00 состоятся творческие онлайн мастер-классы по живописи, вокалу, игре на музыкальных инструментах. А в субботу в 14:00 мы играем, общаемся, узнаем новое», - говорится в сообщении.

Посетить онлайн-трансляции мероприятий можно в социальных сетях Дворца культуры.