РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 мар. Заместитель начальника управления по обеспечению охраны общественного порядка ГУ МВД России по Московской области, полковник полиции Олег Сигунов в пятницу проведет прием жителей Подольска по видеоконференцсвязи, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

«27 марта в здании УМВД России по городскому округу Подольск в кабинете для приема граждан с 16:00 до 18:00 проведет прием граждан заместителем начальника УОООП ГУ МВД России по Московской области полковник полиции Олег Сигунов. Прием будет осуществляться в режиме видеосвязи», - говорится в сообщении.

Прием пройдет по адресу: Подольск, Революционный проспект, 84. Предварительная запись на прием осуществляется по телефону: 8(496)763-02-59.