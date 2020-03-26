РИАМО - 26 мар. В предстоящую пятницу, 27 марта, в Москве возможны пробки по направлению в область из-за того, что многие автомобилисты захотят провести нерабочую неделю за городом, говорится в сообщении пресс-службы ЦОДД.

Указом президента Владимира Путина дни с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля, объявили в России выходными. Такая мера поможет бороться с распространением коронавируса.

«Завтра, 27 марта, ожидается осложнение дорожной ситуации на вылетных магистралях по направлению в область. Мы прогнозируем, что количество поездок может увеличиться, так как вероятнее всего, многие жители поедут на дачи. К тому же в эти выходные синоптики обещают теплую солнечную погоду», - говорится в сообщении.

Основные заторы ожидаются на съездах с Садового кольца, ТТК и МКАД, а также на Рязанском, Ленинградском, Волгоградском и Мичуринском проспектах, Дмитровском, Щелковском, Ленинградском, Волоколамском шоссе и Люблинской улице.

Выезжать за город москвичам посоветовали до 15 часов или после окончания вечернего часа пик, который растянется с 15 до 21-22 часов.

На данный момент по всему миру зафиксировано более 490 тысяч случаев заражения Covid-19, в России - 840 случаев.

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