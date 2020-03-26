РИАМО - 26 мар. По поручениям президента и правительства РФ Федеральная налоговая служба предоставила меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на время снижения деловой и потребительской активности в туризме из-за угрозы распространения коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«До 1 мая приостанавливаются принятие решений и применение мер по взысканию задолженности», - говорится в сообщении.

Также для налогоплательщиков, работающих в отрасли туризма и авиаперевозок, до 1 мая отсрочено взыскание налогов. Такое же послабление получили субъекты предпринимательства в сферах физической культуры, спорта, искусства, культуры и кинематографии. Указанные меры будут применены налоговыми органами самостоятельно (дополнительные заявления от предпринимателей не требуются).

Отсрочки или рассрочки платежей после 1 мая будут предоставляться в соответствии с поручениями президента и правительства страны.

Более подробную информацию можно получить в территориальном налоговом органе по месту учета и по телефону горячей линии ФНС России: 8-800-222-22-22.

Все заявления и обращения по данным вопросам будут рассмотрены ведомством в кратчайшие сроки в приоритетном порядке.