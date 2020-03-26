РИАМО - 26 мар. Мошенники с помощью мобильного приложения банка похитили у москвича 407,6 тысячи рублей, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы Главного управления МВД России по Москве.

«22 марта 2020 года в 11:32 обратился гражданин 1991 года рождения, неработающий, он заявил о краже», — сказал собеседник агентства.

Потерпевший потерял свой телефон, после восстановления сим-карты он обнаружил, что со счета пропало 407,6 тысячи рублей.

По факту преступления возбудили уголовное дело по части третьей статьи 158 УК РФ «Кража».