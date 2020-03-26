РИАМО - 26 мар. В Московской области разрабатывают единую площадку для обмена информацией по лечению больных коронавирусом пациентов, сообщил в четверг губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Собирались мы сегодня с врачами, чтобы создать единую платформу, чтобы независимо, где ты находишься, <...> (врачи - ред.) имели общую площадку обмена протоколами. То есть (обменивались информацией - ред.) как лечить. Семь человек мы уже вылечили, и это здорово. Плюс врачи интересуются мировыми успешными кейсами», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

По словам губернатора, эта площадка позволит в максимально короткий срок найти оптимальное решение по лечению заболевших.

«Вообще по коронавирусу мировая статистика следующая. 85% - это легкие или средней степени тяжести (пациенты - ред.). Они обходятся без ИВЛ и не нуждаются в реанимационных мероприятиях», - добавил Воробьев.

В Московской области был введен режим повышенной готовности по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.

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