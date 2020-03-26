РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 мар. Легендарный боец ММА Джефф Монсон, ныне живущий в Красногорске, может переехать в Уфу, сообщил в своем Instagram-аккаунте президент Республики Башкирия Радий Хабиров.

«Три года назад, когда я был главой Красногорска, уговорил Джеффа осесть и работать в городе... делал это сознательно, потому что Джефф Монсон - выдающийся спортсмен и просто хороший, добрый, искренний человек. Он может многому научить детей - быть сильными, справедливым... и вот Джефф, несмотря на коронавирус, в Уфе. Договорились, что он будет здесь жить и тренировать башкирских пацанов и парней. А может, и девчонок, если захотят», - написал Хабиров.

Монсон в сентябре 2018 года стал депутатом совета депутатов городского округа Красногорск. Он живет в Красногорске со своей женой и ребенком.