РИАМО - 26 мар. Общественный транспорт в Подмосковье будет работать по графику выходного дня с 28 марта по 5 апреля, сообщил начальник управления пассажирских перевозок министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Виталий Фролов.

«Сейчас транспорт работает в штатном режиме. У нас с 28 марта по 5 апреля наземный транспорт – автобусы, трамваи и троллейбусы, переходят на режим работы выходного дня. Электрички и МЦД будут работать по прежнему графику», – сказал Фролов в эфире телеканала «360».

Он отметил, что изменившееся расписание разместят на всех остановках, в салонах транспорта, а также в интернете.

Накануне президент РФ Владимир Путин в своем телеобращении объявил о том, что следующая неделя в стране будет считаться нерабочей. Такая мера призвана бороться с распространением коронавируса. Выходные дни продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля.

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