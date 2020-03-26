РИАМО - 26 мар. В этом году дачный сезон в Подмосковье начался досрочно, поскольку многие москвичи решили провести карантин из-за коронавируса за городом, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Очень большое количество москвичей выезжают на свои дачи, тем более погода теплая. Это большая нагрузка на наших региональных операторов, тема мусора по-прежнему злободневная. Все службы - оперативные, пожарные, скорая помощь (готовы - ред.). Мы в постоянном плотном диалоге с Москвой, задача - сделать так, чтобы мы справились с нагрузкой на территории», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он добавил, что ситуация с продовольствием в Подмосковье находится на контроле.

«Никто ни в одной стране не умирал от голода из-за коронавируса. Если вдруг испытывает сложности (с продуктами - ред.) - волонтеры, социальные службы позаботятся. Ключевое - это победить эту заразу. Ключевое - это самоизоляция, карантин», - заключил Воробьев.

В Московской области действует режим повышенной готовности для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. На данный момент по всему миру зафиксировано более 490 тысяч случаев заражения Covid-19, в России - 840 случаев.

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