РИАМО - 26 мар. Платные парковки на московских улицах будут работать в прежнем режиме с 30 марта по 5 апреля, так как, согласно указу президента РФ Владимира Путина, предстоящая неделя не относится к праздничной, сообщается на сайте «Московского паркинга».

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ об объявлении в стране нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля. Он пояснил, что такие меры необходимы с целью снизить скорость распространения эпидемии Covid-19 в стране.

«Предстоящие «каникулы» — это не праздничные дни (в соответствии с указом президента), поэтому парковка остается платной. Еще раз просим никуда не ездить», - говорится в сообщении.

Всю информацию, которая связана с парковочным пространством, можно узнать в едином контакт-центре «Московский транспорт» по номеру: 8(495)539-54-54 либо 3210 (бесплатно с мобильных телефонов).

Вспышка новой коронавирусной инфекции произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На данный момент по всему миру зафиксировано более 480 тысяч заболевших, более 115 тысяч выздоровело, более 21 тысячи человек скончались.

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