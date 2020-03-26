РИАМО - 26 мар. Ограничения на розничную торговлю в Подмосковье не коснутся аптек, продуктовых магазинов, а также интернет-магазинов со службой доставки, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На территории Подмосковья с 28 марта будет приостановлена работа объектов розничной торговли.

«Несмотря на ограничение розничной торговли, без ограничений работают все продовольственные магазины, а также магазины, реализующие непродовольственные товары первой необходимости (средства индивидуальной защиты), аптеки. Кроме того, все интернет-магазины и магазины со службой доставки (без доступа посетителей в торговый зал) работают без ограничений», - говорится в сообщении.

В Московской области действует режим повышенной готовности для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. На данный момент по всему миру зафиксировано более 490 тысяч случаев заражения Covid-19, в России - 840 случаев.

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