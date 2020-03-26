РИАМО - 26 мар. Для недопущения распространения коронавирусной инфекции на Московских центральных диаметрах усилены меры санитарной обработки поездов, включая ежедневную трехразовую дезинфекцию кабин машинистов, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Работников локомотивных бригад нельзя перевести на удаленную работу, поэтому приняты все необходимые меры для их защиты от коронавирусной инфекции. В том числе трижды в день в кабинах электропоездов специальными антибактериальными средствами обрабатываются все поверхности, с которыми контактируют машинисты и их помощники. Эти средства не содержат хлора и без запаха», – говорится в сообщении.

В поездах МЦД также оборудованы системы обеззараживания воздуха. Еще на станциях и в составах три раза в день проводят влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств, рекомендованных Роспотребнадзором.

Все кассиры и контролеры на диаметрах используют средства индивидуальной защиты, а также обрабатывают руки антисептиком.

Лучг=ше всего оплачивать проезд на МЦД не наличгыми деньгами, а банковкой или транспортной картой, а также через мобильное приложение и сервисы Apple Pay, Android Pay и Samsung Pay.

«Просим пассажиров без необходимости не пользоваться общественным транспортом, а при первых симптомах заболевания оставаться дома», – добавляется в материале.

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