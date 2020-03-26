РИАМО - 26 мар. За последнюю неделю 15 жилых домов ввели в эксплуатацию в Подмосковье, также разрешения на ввод в эксплуатацию получили 15 объектов нежилого назначения, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«Жилые объекты, введенные за минувшую неделю, расположены в Красногорске, Ленинском городском округе, Балашихе, Ногинске, Одинцове, Мытищах, Истре. Проживать на этих площадях смогут порядка 5,9 тысячи семей», – сказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

В Красногорске вблизи деревни Павшино (корпуса 9, 10, 11) и в рамках ЖК «Опалиха ОЗ» введено в эксплуатацию три жилых здания на 1290 квартир. В Ленинском округе – четыре многоквартирных дома на 1188 квартир. В Истре в деревне Красный Поселок – два малоэтажных дома на 20 квартир.

В Мытищах введено три дома на 1427 квартир на улице Академика Каргина и в деревне Пирогово на 599 квартир (дома 9 и 20). В Одинцове на улице Северной введен один жилой дом на 923 квартиры. В Ногинске на улице Центральная усадьба – один дом на 153 квартиры, а в Балашихе – дом на 876 квартир в микрорайоне Железнодорожный.

Разрешение на строительство было выдано одному 17-ти этажному дому на 240 квартир в Солнечногорске площадью 11,5 тысячи «квадратов».

За минувшую неделю в Подмосковье разрешения на ввод в эксплуатацию получили 15 объектов нежилого назначения, общая площадь которых составила 41 тысячи квадратных метров. Среди них – два завода в Истре, семь складских помещений, два производственных цеха, два магазина, торговый центр и автосервис.

В Дмитровском округе в поселке Большерогачевское заработают сразу два объекта: в их числе – производственные здания в составе завода общей площадью порядка 3 тысячи квадратных метров.

Приступить к строительству смогут на 13 объектах нежилого назначения в Подмосковье. В Ступине появится туристическая база, в Солнечногорске разрешение на строительство получил многофункциональный комплекс услуг дорожного сервиса. Новую заправку могут возвести в Подольске.