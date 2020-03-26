РИАМО - 26 мар. Правительство Подмосковья ведет закупку дополнительных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в странах Евросоюза и Китая, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сейчас мы ищем ИВЛ в Китае, уже 550 нашли. То есть всего у нас 1,2 тысячи ИВЛ в работе сейчас. <...> Закупаем аппараты, из Европы везем, из Китая, чтобы закрыть эту потребность. Плюс медикаменты», – сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Губернатор также отметил, что в Подмосковье идет подготовка к обустройству дополнительных инфекционных отделений.

«Мы делаем дополнительные (отделения – ред.) в Звенигороде, Подольске, Егорьевске, Талдоме, Солнечногорске. Это новые, отдельно стоящие здания. Мы их оперативно ремонтируем для того, чтобы оборудовать там палаты. <...> Ключевое сейчас – завершить ремонты и оснастить необходимым оборудованием», – добавил Воробьев.

В Подмосковье действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавирусной инфекции. В регионе работает горячая линия: 8 800 550-50-30.

Ранее власти Подмосковья призвали людей старше 65 лет самоизолироваться, а детей перевели на дистанционное обучение.

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