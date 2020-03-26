РИАМО - 26 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал подмосковных пенсионеров строго соблюдать режим самоизоляции для предотвращения распространения коронавируса в регионе и ответственно отнестись к требованию властей.

Жители Подмосковья старше 65 лет, а также страдающие от ряда хронических заболеваний с сегодняшнего дня обязаны находиться в самоизоляции.

«Сейчас уже 41 (заболевший - ред.), плюс 83 (человека - ред.) на подтверждении. Это серьезная цифра, лидирует Москва. Этот рост, конечно, настораживает. Задача – его остановить», – сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

По его словам, в настоящий момент самоизоляция крайне важна, гражданам необходимо соблюдать требование находиться дома. Выходить стоит только в случае крайней необходимости.

Тем, кто добросовестно отнесется к требованию властей о соблюдении карантина, выплатят матпомощь по 3 тысячи рублей: 1,5 тысячи рублей автоматически начислят на счет с четверга, еще 1,5 тысячи – после 14 апреля.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу: 8 800 550-50-30.

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