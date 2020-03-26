РИАМО - 26 мар. Почти в три раза увеличатся мощности по тестированию на коронавирусную инфекцию в Подмосковье с 15 апреля, ежедневно в регионе смогут делать 4,3 тысячи тестов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«С 15 апреля 4,3 тысячи мы можем делать тестов. С Оболенском (будет - ред.) 6-6,5 тысяч», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он отметил, что на сегодняшний день в регионе ежедневно берут около 1,3-1,5 тысячи проб. В первую очередь анализы делают тем, у кого есть симптомы заболевания, а также у приехавших в Россию из-за рубежа.

«Если у вас нет симптомов, вы не приехали из-за границы, мощности тестирования ограничены, сдать можно платно - в «Гемотесте» и «Инвитро», - заключил Воробьев.

На сегодняшний день в Московской области 41 подтвержденный случай заражения. Тяжелых больных нет.

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