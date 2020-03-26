РИАМО - 26 мар. Сельскохозяйственные организации и фермеры получили более 511 миллионов рублей в рамках реализации государственной программы развития АПК Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Деньги можно потратить на проведение агротехнологических работ, производство молока, племенное животноводство, элитное семеноводство, на развитие малых форм хозяйствования и техническое перевооружение приоритетных отраслей и другое.

«На сегодняшний день сельхозпроизводителям Подмосковья перечислено господдержки в объеме 511,5 миллиона рублей. Это в восемь раз превышает сумму поддержки, полученной аграриями в прошлом году на этот период, когда было выдано чуть больше 66 миллионов рублей», - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

В настоящие момент министерство заключило 139 соглашений в рамках господдержки. Основным условием предоставления субсидий является выполнение показателей результативности, заложенных в соглашениях, которые заключаются между Минсельхозпродом области и сельхозтоваропроизводителями.