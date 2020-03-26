РИАМО - 26 мар. Около 500 тысяч специальных продуктовых наборов для школьников выдадут нуждающимся семьям в Подмосковье, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас 480 тысяч детей получают льготное питание, мы подготовили наборы. Все эти наборы будут выданы на территории школы по определенному графику», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Как уточнила министр образования Московской области Ирина Каклюгина, в наборы входят печенье, молоко, консервы, фрукты.

«Выдача начнется с понедельника (30 марта - ред.)», - добавила Каклюгина.

В Московской области действует режим повышенной готовности для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. На данный момент по всему миру зафиксировано более 490 тысяч случаев заражения Covid-19, в России - 840 случаев.

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