РИАМО - 26 мар. В столице мошенник украл с банковского счета 290 тысяч рублей, выманив реквизиты у владельца карты обманным путем, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы Главного управления МВД России по Москве.

«25 марта в 16:27 в ОМВД обратился генеральный директор общества с ограниченной ответственностью 1981 года рождения и заявил о краже денежных средств с банковского счета», — сказал собеседник агентства.

Злоумышленник позвонил и представился сотрудником банка, он сказал, что банковская карта компании заблокирована, и для ее разблокирования попросил реквизиты и коды из СМС. После этого со счета пропало 290 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».