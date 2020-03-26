РИАМО - 26 мар. Работающие граждане старше 65 лет могут получить больничные листы через электронную почту, для этого надо позвонить на горячую линию, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Все, кто старше 65 лет и работал – таких 270 тысяч – возникает вопрос по больничному листу. Нужно позвонить на горячую линию, поликлиника сделает все, чтобы вы больничный получили вовремя. Ходить никуда не надо, больничный придет на электронную почту», – сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Как уточнила министр социального развития региона Ирина Фаевская, те, у кого нет электронной почты, могут получить больничный через курьера.

Губернатор отметил, что граждане старше 65 лет уже начали получать первую часть от положенных 3 тысяч рублей матпомощи. Все, кто еще не получил 1,5 тысячи рублей, получат их в ближайшее время. Вторую часть средств планируют выплатить 14 апреля.

«Мы предусмотрели разного рода компенсации. Самые обсуждаемые – те 3 тысячи рублей, которые мы заплатим. Кто-то получил уже сегодня. <...> Есть группы, на которые нужно чуть больше времени. Это около 605 тысяч человек. Всего эту льготу получат около 1,5 миллиона человек», – заключил Воробьев.

В Подмосковье действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавирусной инфекции. В регионе работает горячая линия 8 800 550-50-30.

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