РИАМО - 26 мар. Российская пилотажная группа «Первый полет» в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией написала в небе над одним из подмосковных городов призыв к жителям России оставаться дома, говорится в сообщении пресс-службы региональной общественной организации «Федерация самолетного спорта города Москвы».

В Подмосковье пилотажная группа «напечатала» в небе два обращения: «Береги себя - оставайся дома!», а также слова поддержки для других стран «Resist this - stay home!» («Оказывай сопротивление - оставайся дома!»). Летчики напомнили россиянам и жителям всего мира о социальной ответственности и важности нахождения дома для сдерживания распространения коронавируса.

«Мы осознаем всю угрозу, которую несет в себе данный вирус. В сложившейся обстановке крайне важно минимизировать количество социальных контактов для сохранения собственного здоровья и здоровья окружающих. Данная акция – призыв ко всем быть ответственными и внести личный вклад в борьбу с пандемией», – сказал руководитель пилотажной группы «Первый полет», директор Федерации самолетного спорта Москвы Дмитрий Самохвалов.

Он подчеркнул, что для сдерживания вируса требуются совсем небольшие усилия – остаться дома и таким образом защитить себя и спасти тысячи других жизней.

Пилотажная группа «Первый полет» - единственная в России профессиональная пилотажная группа на поршневых самолетах. Летчики синхронно выполняют захватывающие элементы, требующие использования предельных возможностей человека и самолета. В ее состав входят победители международных и всероссийских соревнований, члены сборной России по высшему пилотажу.

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