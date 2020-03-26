РИАМО - 26 мар. Дистанционное обучение отменят в школах Подмосковья на следующей неделе в соответствии с указом президента, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Школы на следующей неделе не работают. У нас было дистанционное обучение. Его не будет по указу президента на следующей неделе», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Губернатор отметил, что в свободное время ребята могут общаться, смотреть сериалы, читать книги и просто отдыхать.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к нации заявил о необходимости принятия ряда социальных и экономических мер из-за эпидемии коронавируса. В частности, дни с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля, будут выходными, зарплата сотрудников при этом сохранится.

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