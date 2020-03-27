Предстоящая нерабочая неделя, объявленная президентом РФ, — это не каникулы, а мера борьбы с COVID-2019. Для того, чтобы усилить эффект от массовой самоизоляции и снизить скорость распространения коронавируса, власти Москвы и Подмосковья приняли целый ряд дополнительных мер. Подробности — в материале РИАМО.

«Удаленка» и самоизоляция

— С 21 марта по 12 апреля школы, а также колледжи и вузы закрыты для очного посещения. Учащиеся переведены на дистанционное обучение с помощью онлайн-платформ.

Исключение — ученики начальной школы, они могут посещать учебные заведения группами не более 12 человек; а также детсады, они работают в обычном режиме, родители сами принимают решение, вести ли ребенка в сад. На период нерабочей недели организуются дежурные группы для детей, родители которых будут работать с 30 марта по 1 апреля.

— Власти Москвы и области рекомендовали работодателям по возможности перевести всех сотрудников на удаленный режим работы.

— Все, кто прибыл из-за границы 6 марта 2020 года и позже, должны позвонить на горячую линию по коронавирусу: +7 (800) 550-50-30 (в Подмосковье) и +7 (495) 870-45-09 (в Москве), сообщить оператору необходимую информацию и самоизолироваться на 14 дней с момента прилета в Россию.

Режим карантина распространяется на всех людей, проживающих в одной квартире.

В случае появления симптомов ОРВИ необходимо вызвать врача на дом. Медицинский работник проведет осмотр и возьмет анализ на коронавирус. Анализ берется только по назначению врача.

Тесты на коронавирус с 26 марта можно сдать в шести городах Подмосковья в лабораториях «Гемотест».

— На предприятиях, в учебных заведениях, транспорте и других общественных местах Москвы и Московской области введен контроль температуры тела с помощью бесконтактных градусников. Людей с симптомами респираторных заболеваний направляют домой или в больницы.

Всем находящимся на режиме самоизоляции оформляют электронный больничный.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Дезинфекция в транспорте и ЖКХ

управляющая компания ООО «УК района «Бескудниковский»

— С 17 марта водители наземного общественного транспорта в Подмосковье перестали продавать билеты за наличный расчет. К оплате принимают транспортные карты «Стрелка», банковские карты и мобильные устройства с функцией бесконтактных платежей PayPass, Visa payWave, Apple Pay, Google Pay, Mir Pay.

— Компании-перевозчики дважды в день проводят полную дезинфекцию салонов во всех автобусах и маршрутках. Перед началом работы водители проходят медицинский осмотр.

В течение всего дня обрабатывают поезда московском в метро и МЦД, обеззараживают поручни, перила, кассы, турникеты и валидаторы. Кассиры и контролеры работают в масках.

— Управляющие компании дезинфицируют подъезды жилых домов в Москве и Московской области.

Сотрудники ЖКХ очищают канализационные стоки.

В парках Москвы и Подмосковья обрабатывают общественные места, перила и аттракционы.

Специальными растворами для дезинфекции снабдили школы.

Работодатели обязаны проводить в офисах и на предприятиях уборку рабочих поверхностей, проветривать помещения, контролировать наличие дезинфицирующих средств и антисептиков.

Денежные выплаты и продуктовые наборы: новые меры борьбы с коронавирусом в Подмосковье>>

Работа поликлиник и МФЦ

— Многофункциональные центры госуслуг Подмосковья с 26 марта перешли на прием и выдачу документов по предварительной записи.

— В поликлиниках Московской области отменены плановые диспансеризации и профосмотры.

— С 26 марта стоматологические клиники принимают только в случае экстренных обращений и неотложной помощи.

— Органам местного самоуправления рекомендовано разместить в отелях, санаториях или на базах отдыха весь медицинский персонал, оказывающий помощь больным, у которых был выявлен COVID-2019.

— Верующим советуют воздержаться от посещения религиозных объектов (храмов и мечетей).

— По данным подмосковных властей,в Московской области порядка 50 инфекционных клиник, которые готовят на случай необходимости.

«Тревожный чемоданчик» в эпоху коронавируса>>

Отмена массовых мероприятий

— В Москве и Московской области в рамках режима повышенной готовности в связи с коронавирусом временно введен запрет на проведение любых массовых мероприятий – и в помещениях, и на улице (ранее с 16 марта действовало ограничение в 50 человек).

Отменены концерты, спектакли, спортивные турниры и мероприятия, занятия по проекту «Активное долголетие».

— В Московском регионе временно закрыты спортивные объекты, библиотеки и учреждения культурно-досугового типа: ночные клубы, развлекательные центры, кинотеатры, детские игровые комнаты.

Как защититься от коронавируса>>

Домашняя самоизоляция для пожилых

— Лица старше 65 и люди с хроническими заболеваниями (независимо от возраста) эндокринной системы, органов дыхания, системы кровообращения, мочеполовой системы 3-5 стадии, а также, имеющие злокачественные новообразования, острые лейкозы и трансплантированные органы, находятся в зоне риска.

С 26 марта по 14 апреля им необходимо не выходить из дома и придерживаться режима самоизоляции. Для этой категории граждан власти Москвы и области предусмотрели финансовую поддержку в связи с возможными дополнительными расходами: для москвичей выплата составит 4 тысячи рублей, для жителей Подмосковья — 3 тысячи рублей. Первая часть придет авансом, вторая — по окончании карантинного периода, то есть после 14 апреля. Деньги поступят автоматически.

Выходить в магазин или аптеку можно только в случае крайней необходимости.

С доставкой продуктов и лекарств могут помочь волонтеры. За помощью можно обращаться по телефону: 8 (498) 602-84-50.

Также для жителей, находящихся в зоне риска, организован бесплатный выездной прием документов для оказания госуслуг. Сотрудник МФЦ приедет в удобное место и время с необходимым оборудованием.

— Пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями, находящимся в зоне риска, а также школьникам, начиная с 5 класса, учащимся колледжей и вузов с 26 марта отменен льготный проезд в общественном транспорте. Действие их единых карт приостановлено до 14 апреля. Ограничение не касается учащихся, которые работают в медицинских учреждениях или являются волонтерами.

— Режим самоизоляции не применяется к работникам здравоохранения, а также к руководителям и сотрудникам органов власти, если их нахождение на рабочем месте является критически важным.

ЕГЭ и ОГЭ в режиме онлайн? Чего ждать в условиях пандемии>>

Ограничения на период нерабочей недели

— Для того, чтобы снизить темпы роста заболеваемости коронавирусом, неделя с 28 марта по 5 апреля объявлена нерабочей.

При этом транспорт, банки, органы власти и прочие службы жизнеобеспечения продолжат свою работу.

С 28 марта по 5 апреля приостанавливается работа:

- баров и ресторанов. Исключение — заведения, работающие на вынос, а также столовые, буфеты и кафе, которые предоставляют обеды работникам организаций;

- объектов розничной торговли, кроме аптек и магазинов, продающих продукты и товары первой необходимости;

- салонов красоты, косметологических и массажных кабинетов и прочих заведений, оказывающих подобные услуги;

- бань и душевых;

- В Москве не будут работать ВДНХ, ЦПКиО имени Горького, парк «Сокольники», «Зарядье», музей-заповедник «Царицыно», «Коломенское» и музея-усадьбы «Кусково». При этом гулять в подмосковных парках семьей или в одиночку не запрещено.

— Госслужащих переводят на дистанционную работу. Так, сотрудники администраций, судьи, полицейские, прокуроры, приставы могут работать удаленно.

Один дома: 5 идей, чем заняться на карантине в связи с коронавирусом>>

Остаться дома

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что эти длинные выходные – не для тусовок. Он попросил жителей в этот период воздержаться от мероприятий, таких как шашлыки и походы в гости. Лучше остаться дома или погулять семьей.

«Я уверен, каждый из вас найдет чем заняться: кто-то будет читать книгу, кто-то смотреть сериал, но ключевое — это ни в коем случае не собираться большими компаниями», - сказал Воробьев.

Мэр Москвы Сергей Собянин в свою очередь призвал жителей других регионов воздержаться от посещения столицы в эти дни.

Ограничение авиасообщения

— С 27 марта Россия полностью прекратит авиасообщение с другими странами, включая чартерные и регулярные рейсы.

Ограничения не касаются рейсов, предназначенных для вывоза россиян из-за границы.

Как правильно самоизолироваться в связи с угрозой коронавируса>>

Где получить информацию

Получить актуальную информацию о коронавирусе можно по телефону горячей линии: +7 (800) 550-50-30, на официальных сайтах Роспотребнадзора, Минздрава РФ, Минздрава Московской области, портале мэрии Москвы mos.ru, федеральном сайте стопкоронавирус.рф, а также на портале virus.riamo.ru — это новый проект РИАМО, посвященный COVID-2019, где собрана актуальная информация.

Материалы подготовлены на основании официальных данных российских властей.