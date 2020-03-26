РИАМО - 26 мар. Санитарная обработка подъездов должна быть обязательной в многоквартирных домах Подмосковья, проводить ее надо качественно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Управляющие организации в регионе приступили к ежедневной комплексной дезинфекционной обработке мест общего пользования в многоквартирных домах с 16 марта.

«У нас Госжилинспекция работает, эта проблема была на первом месте на прошлой неделе по обращениям. Прошу еще раз управляющим компаниям адресовать просьбу, приказ, чтобы акцентировали внимание на дезинфекцию», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он отметил, что дезинфекция подъездов является необходимой мерой.

«Все главы возьмите на персональный контроль. Управляющие компании должны дезинфицировать регулярно», - заключил Воробьев.

Дезинфекция является одним из противоэпидемических мероприятий в Подмосковье. Соответствующее решение приняло региональное правительство в связи с введением режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.