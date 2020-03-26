РИАМО - 26 мар. Для обеспечения масками населения на складе в Подмосковье собрано уже 2 миллиона медицинских масок, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Ни в одной стране масок не хватает, мы постоянно их привозим. Сейчас на складе (находится - ред.) порядка 2 миллионов масок. И каждый день мы расходуем порядка 150 тысяч масок», – сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Губернатор также отметил, что в первую очередь маски раздают медицинскому персоналу, а также водителям общественного транспорта.

В регионе введен режим повышенной готовности по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.

Несмотря на ограничение розничной торговли, в Подмосковье без ограничений работают все продовольственные магазины, а также магазины, реализующие непродовольственные товары первой необходимости (средства индивидуальной защиты), аптеки. Кроме того, работают без ограничений все интернет-магазины и магазины со службой доставки (без доступа посетителей в торговый зал).

На данный момент по всему миру зарегистрировано более 492 тысяч заболевших Covid-19. В России выявлено 840 случаев заболевания.

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