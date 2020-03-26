РИАМО - 26 мар. Автозаправочные станции на территории Москвы на следующей неделе будут работать в штатном режиме, а кафе на их территории только «на вынос», говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
«Нас спрашивают про работу заправок во время нерабочей недели. Разъясняем: заправки работать будут, но кафе на заправках будут работать только в режиме «на вынос». Выпить кофе за столиком будет нельзя», – говорится в сообщении.
Неделя с 30 марта по 5 апреля в России объявлена нерабочей. Ранее соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
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