РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 мар. Жители Дзержинского и соседних муниципалитетов могут сдать платный анализ на коронавирус в клинике округа, говорится в сообщении оперативного штаба Подмосковья по коронавирусу.

«В Подмосковье сдать анализ на коронавирус теперь может любой желающий. Сделать это можно платно в лаборатории «Гемотест» в шести городах Подмосковья, в том числе в Дзержинском», - говорится в сообщении.

Клиника располагается по адресу: Дзержинский, улица Дзержинская, дом №7Б.

«Стоимость анализа составит 1490 рублей и 410 рублей за взятие биоматериала. Для заказа исследования пациенту необходимо будет предъявить паспорт», - отмечается в материале.

Подробную информацию можно найти на сайте: www.gemotest.ru.

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