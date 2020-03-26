РИАМО - 26 мар. Больных коронавирусной инфекцией в тяжелом состоянии в подмосковных учреждениях здравоохранения нет, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Ситуация у нас, как вчера сказал президент, непростая, к сожалению, рост числа заболевших есть у нас в Подмосковье. У нас 41 уже подтвержденный (случай - ред.), 83 находятся на подтверждении, семь выздоровели и не представляют опасности с точки зрения распространения вируса. <...> Сейчас, слава Богу, нет тяжело больных», - сказал Воробьев.

Он поблагодарил врачей за работу в непростых условиях.

Губернатор отметил, что для нераспространения вируса Подмосковье вместе с Москвой выпустили около 10 постановлений, которые, в частности, касаются граждан в возрасте старше 65 лет: их попросили оставаться дома, предусмотрены разного рода компенсации.

«Мы активно готовим инфекционные отделения. Мы делаем все, чтобы позаботиться о врачах с точки зрения защиты. <...> Самый трудный момент - достать ИВЛ. Мы 550 купили, нам нужно еще 700», - заключил Воробьев.

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