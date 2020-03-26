РИАМО - 26 мар. Следователи назначили проверку по факту смерти 32-летнего мужчины и госпитализации двух детей во время пожара в одной из комнат коммунальной квартиры в Егорьевске, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

Пожар произошел в четверг. В больницу с диагнозом отравления угарным газом доставили двух братьев 2003 и 2011 годов рождения.

«По предварительным данным эксперта, возгорание произошло в комнате погибшего мужчины, который вел асоциальный образ жизни и злоупотреблял спиртными напитками. Причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем», - говорится в сообщении.

В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.