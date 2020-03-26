РИАМО - 26 мар. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти двухлетней девочки на пожаре в одном частных домов СНТ городского округа Истра, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

Пожар произошел вечером 25 марта. В момент возгорания в домовладении находилось четверо детей без присмотра взрослых. Из горящего дома удалось выбежать трем девочкам 2011, 2010 и 2009 годов рождения. Двухлетнему ребенку спастись не удалось.

«По предварительным данным эксперта, причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем, либо несоблюдение мер пожарной безопасности при использовании печного оборудования», – говорится в сообщении.

Пострадавшие дети госпитализированы в городскую больницу. В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).