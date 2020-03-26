РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 мар. В подмосковном Подольске здание детской областной больницы на Варшавском шоссе перепрофилируют в инфекционный центр для пациентов с коронавирусной инфекцией на 160 мест, прием пациентов планируют начать с приходом апреля, сообщается на сайте министерства строительного комплекса Московской области.

В соответствии с поручением губернатора один из семи инфекционных центров для пациентов с коронавирусной инфекцией появится в Подольске. Здание детской областной больницы на Варшавском шоссе, 85 будет перепрофилировано под размещение инфекционного центра для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией.

«В настоящее время на объекте завершен демонтаж системы вентиляции, деревянных оконных блоков и дверей. Рабочие приступили к монтажу внутренних инженерных сетей, перегородок, отделочным работам. На объекте 220 человек. С завтрашнего дня усиление до 260. Лечебное учреждение должно быть готово к приему пациентов в начале апреля», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

По его словам, строители работают в три смены, чтобы в сжатые сроки подготовить помещения и палаты для размещения медицинского оборудования и техники. Площадь здания составляет 5 тысяч квадратных метров. Создаваемый дополнительный коечный фонд составит 160 мест.