РИАМО - 27 мар. С пятницы министерство внутренних дел России на время прекратило личный прием граждан, это позволит не допустить распространения коронавируса, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«В связи с необходимостью принятия дополнительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Covid-19 министерство внутренних дел Российской Федерации и подразделения системы МВД России с пятницы временно приостанавливают личный прием граждан», - говорится в сообщении.

Теперь оставить свои заявления граждане могут в электронной форме на сайте МВД России или подразделений системы МВД. Также заявления можно отправить письмом по почте или оставить в почтовом ящике органа внутренних дел.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к нации заявил о необходимости принятия ряда социальных и экономических мер из-за эпидемии коронавируса. В частности, дни с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля, будут выходными, зарплата при этом сохранится.