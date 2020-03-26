РИАМО - 26 мар. В налоговых инспекциях Подмосковья с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции и обеспечения безопасности граждан временно приостановили прием налогоплательщиков в рабочие субботы, говорится в сообщении пресс-службы УФНС России по Московской области.

Ограничение на посещение налоговых будет действовать до особого распоряжения. С понедельника по пятницу налоговые инспекции работают в штатном режиме. Однако жителям области рекомендуют исключить личное посещение налоговых инспекций и перейти на электронную форму взаимодействия.

«УФНС России по Московской области призывает жителей региона с пониманием отнестись к этим вынужденным мерам, позаботиться о своем здоровье и соблюдать рекомендации министерства здравоохранения Российской Федерации по недопущению распространения Covid-19», – говорится в сообщении.

В налоговый орган можно обратиться через личные кабинеты в электронном виде, с помощью почтового отправления или по федеральному номеру единого контакт-центра ФНС России: 8-800-222-22-22.

Вспышка новой коронавирусной инфекции произошла в конце 2019 года в китайском городе Ухань. На данный момент по всему миру зарегистрировано более 492 тысяч заболевших. В России выявлено 840 случаев заболевания.

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