РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 мар. Балашихинское управления ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области в связи с эпидемиологической обстановкой изменил график работы до 30 апреля, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Балашихинское управление ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области в рамках перечня мероприятий при введении повышенной готовности в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции на территории региона информирует граждан об изменении режима работы по регистрации смерти и ранее принятым заявлениям с 25 марта по 30 апреля 2020 года: вторник, среда, пятница, суббота - с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00, четверг - санитарный день; воскресенье, понедельник – выходные дни», - говорится в сообщении.

Личный прием граждан временно приостановлен. Подача заявления о перемене имени, заявления о внесении исправлений (изменений) в записи актов, заявления на получение повторных документов осуществляется по предварительной записи.

Записаться на прием можно по телефонам: 8(495)521-06-90; 8(495)521-06-99; 8(495)521-02-22; 8(495)521-87-39.

Подать заявление на государственную регистрацию (рождение, установление отцовства, заключение брака, расторжение брака, усыновление, смерть) жители смогут через единый портал государственных услуг.