РИАМО - 26 мар. Сдать платный тест на выявление коронавируса можно в шести городах Подмосковья, говорится в сообщении оперативного штаба Московской области по коронавирусу.

«В Подмосковье сдать анализ на коронавирус теперь может любой желающий. Сделать это можно платно в лаборатории «Гемотест» в шести городах Подмосковья», – говорится в сообщении.

Адреса лабораторий:

Дзержинский, Дзержинская улица, дом 7Б

Дзержинская улица, дом 7Б Подольск, улица 50 лет ВЛКСМ, дом 16

улица 50 лет ВЛКСМ, дом 16 Мытищи, улица Веры Волошиной, дом 46

улица Веры Волошиной, дом 46 Красногорск, Успенская улица, дом 24

Успенская улица, дом 24 Балашиха, улица Ленина, дом 8

улица Ленина, дом 8 Одинцово, улица Любы Новоселовой, дом 12А

Стоимость анализа составляет 1490 рублей. Кроме того, необходимо оплатить еще 410 рублей за взятие биоматериала. Для заказа исследования пациенту нужно будет предъявить паспорт. Для выполнения теста используются ПЦР-системы производства научного центра «Вектор» Роспотребнадзора.

Подробная информация размещена на сайте: www.gemotest.ru.

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