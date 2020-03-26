РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 мар. Глава Красногорска Эльмира Хаймурзина 9 апреля проведет встречу с представителями малого и среднего бизнеса в режиме онлайн, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Девятого апреля 2020 года в 9:00 состоится встреча главы городского округа Эльмиры Хаймурзиной с представителями малого и среднего предпринимательства с целью обсуждения актуальных вопросов и предложений, возникающих при ведении предпринимательской деятельности. Встреча состоится в формате онлайн», - говорится в сообщении.

Записаться на встречу можно по телефону: 8(495)562-46-68.