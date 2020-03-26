РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 26 мар. УМВД России по городскому округу Домодедово с 27 марта временно приостанавливает личный прием граждан, говорится в сообщении пресс-службы управления.

«В связи с необходимостью принятия дополнительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 министерство внутренних дел Российской Федерации и подразделения системы МВД России с 27 марта 2020 года временно приостанавливают личный прием граждан», - говорится в сообщении.

Заявители могут направить свои обращения письменно через операторов почтовой связи или в электронной форме посредством сервиса «Прием обращений граждан и организаций» на официальном сайте УМВД России по городскому округу Домодедово или на официальном сайте УМВД России по Московской области.

Также при наличии у органа внутренних дел РФ почтового ящика заявление можно оставить в нем.