РИАМО - 16 мар. Министерство внутренних дел РФ на время прекратит личный прием граждан, данная мера необходима для недопущения распространения коронавируса, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«В связи с необходимостью принятия дополнительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Covid-19 министерство внутренних дел Российской Федерации и подразделения системы МВД России с 27 марта 2020 года временно приостанавливают личный прием граждан», - говорится в сообщении.

Оставить свои заявления граждане смогут в электронной форме посредством сервиса «Прием обращений граждан и организаций» на сайте МВД России или подразделений системы МВД. Также заявления можно отправить письмом по почте или оставить в почтовом ящике органа внутренних дел.

Китайские власти сообщили о вспышке новой коронавирусной инфекции в конце декабря 2019 года. На данный момент по всему миру зафиксировано более 490 тысяч случаев заражения Covid-19. В России выявлено 840 случаев.

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