РИАМО - 26 мар. На западе Москвы произошло столкновение легкового авто с тремя транспортными средствами, в результате ДТП пострадал один человек, сообщается в Twitter-аккаунте столичной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел в четверг в 16:00 на Кутузовском проспекте в районе дома 48.

«Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, после чего совершил столкновение с тремя транспортными средствами. В результате ДТП пострадал один человек», – говорится в сообщении.

Обстоятельства аварии в настоящий момент устанавливаются.