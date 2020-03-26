РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 мар. Дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса разрабатывают в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Администрация Красногорска совместно с Красногорской торгово-промышленной палатой разрабатывает дополнительный комплекс локальных мер поддержки малому и среднему бизнесу. В округе создан штаб по приему обращений от предпринимателей. Сегодня (26 марта – ред.) в него обратилась соучредитель семейного центра «Улей» Екатерина Кузнецова», - говорится в сообщении.

Предприниматель предложила пересмотреть сроки выделения субсидий на уплату арендных платежей для социальных предпринимателей. Центр «Улей» активно пользуется существующими в Подмосковье и Красногорске мерами поддержки малого и среднего бизнеса.

Свои обращения предприниматели могут направить в Центр защиты и поддержки бизнеса по короткому номеру 0150, а также на электронную почту: 0150@mosreg.ru и info@krascci.ru.

Кроме того, в Красногорске работает дополнительная «горячая линия» для предпринимателей: 8(495)540-54-97.