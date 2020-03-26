РИАМО - 26 мар. Швейные мастерские Реутова запустили производство многоразовых медицинских масок в связи с их возросшей потребностью среди населения, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа.

«Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в мире и нехватки медицинских масок в аптеках некоторые реутовские предприятия малого и среднего бизнеса, работающие в сфере пошива и ремонта одежды, начали изготавливать маски для лица. На данный момент они отшиваются по индивидуальному заказу. В основном, их заказывают постоянные клиенты швейных мастерских», - говорится в сообщении.

По данным Реутовского информагентства, маски закрывают нос, рот, подбородок, плотно прилегают к лицу, в наличии мужские, женские и детские модели. Также заказчик может выбрать индивидуальный дизайн из представленных тканей.

«Маски многоразовые – их можно носить 2-3 часа, затем стирать в стиральной машине и проглаживать утюгом. Рекомендуемая температура глажения – 180-200 градусов. Стоимость таких масок – около 70 рублей», - говорится в сообщении.

Любой житель муниципалитета может заказать такую маску в индивидуальном порядке по адресам: улица Октября, 24, Юбилейный проспект, 51.

Ранее сообщалось, что Реутовский экспериментальный завод средств протезирования перепрофилировал часть производственных мощностей. В настоящее время специалисты предприятия изготавливают до 1000 единиц одноразовых масок ежедневно, что позволяет частично закрыть внутренние потребности муниципалитета. Изделия реутовского завода, в первую очередь, поставляются в социальные учреждения городского округа.

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