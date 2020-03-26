РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 мар. С 17 по 23 марта сотрудники ГИБДД Подольска выявили и пресекли 698 нарушений правил дорожного движения (ПДД) водителями, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Подольску.

«С 17 по 23 марта при проведении профилактических мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма в Подольске выявили и пресекли 698 нарушений ПДД, произошло 151 ДТП, в результате которых пострадали два человека», – говорится в сообщении.

Госавтоинспекторы выявили 204 нарушения водителями правил остановки и стоянки транспортных средств. За неправильную парковку с улиц городского округа эвакуировали 73 автомобиля, сумма назначенных штрафов составила 304 тысячи рублей.