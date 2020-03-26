РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 мар. Порядка 100 тестов на определение коронавирусной инфекции провели в лаборатории на базе КВД в подмосковном Красногорске, сообщила главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Минздрава Подмосковья Наталья Махнева.

Лаборатория по определению коронавируса начала работу на базе кожно-венерологического диспансера в Красногорске на текущей неделе. Исследования проводят на оборудовании для ПЦР-диагностики с помощью реагентов российского производства.

«Начали мы на этой неделе. Одномоментно возможно исследовать 24 биоматериала. На сегодняшний день проведено более 100 исследований», - сказала Махнева.

Она добавила, что результаты всех проведенных анализов за время работы лаборатории оказались отрицательными.

«Мазок из ротоглотки или носоглотки для анализа забирают в лечебных учреждениях так называемого первого звена - поликлиниках и больницах», ­- пояснила заведующая лабораторией Нина Татару.