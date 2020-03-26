РИАМО - 26 мар. Министерство финансов, министерство промышленности и торговли, а также министерство экономического развития России разработают меры поддержки для сфер услуг, общественного питания и коммерческой недвижимости, сообщает Nation News.

Разработать меры поддержки министерствам поручил кабинет министров.

«Поручение дано по итогам заседания президиума координационного совета при кабмине по борьбе с распространением пандемии нового типа коронавирусной инфекции», — отмечается в материале.

Правительство считает, что такие меры сделают экономику страны устойчивее в условиях борьбы с болезнью.

В связи с эпидемиологической ситуацией в стране 25 марта с обращением к народу выступил президент России Владимир Путин. Глава государства предложил ввести послабления для бизнеса в условиях карантина, чтобы минимизировать потери предпринимателей.

Вспышка коронавируса Covid-19 началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, вирус стал быстро распространятся по планете. В мире, по последним данным, выявлено свыше 492 тысяч случаев заражения Covid-19. В России зафиксировано 840 случаев заражения, 38 пациентов выздоровели.

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