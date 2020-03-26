РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 мар. Полицейские Подольска за прошедшую неделю получили более 1,6 тысяч заявлений от граждан о происшествиях и преступлениях, возбуждено 63 уголовных дела, в том числе по 20 тяжким преступлениям, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Подольску.

«С 17 по 23 марта в дежурную часть УМВД России по городскому округу Подольск поступило 1 634 сообщения и заявления от граждан о происшествиях и преступлениях. За это время был раскрыт один грабеж, один факт мошенничества, пять преступлений в сфере экономики, девять преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков», – говорится в сообщении.

Также за неделю на территории округа сотрудники полиции провели рейды по выявлению незаконно проживающих иностранных граждан. Всего проверили 84 места их концентрации, по результатам рейдов составили 208 административных протоколов.

Помимо этого, за нарушение миграционного законодательства полицейские наложили штрафы на общую сумму 755 тысяч рублей. По материалам сотрудников полиции судами вынесено 21 решение об административном выдворении иностранных граждан за пределы РФ и принято 18 решений о неразрешении въезда в РФ иностранным гражданам и лицам без гражданства.