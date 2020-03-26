РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 мар. Мужчина получил огнестрельное ранение в ходе ссоры в Подольске, в настоящее время полицейские задержали подозреваемого в данном преступлении, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница пресс-службы УМВД России по Подольску.

В дежурную часть УМВД России по Подольску поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов микрорайона Климовск в ходе конфликта мужчина 1965 года рождения получил огнестрельное ранение.

«Бригадой скорой медицинской помощи он был доставлен в Подольскую городскую клиническую больницу. В настоящее время по данному факту проводится проверка. В настоящее время сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления был задержан мужчина 1963 года рождения», - сказала сотрудница.