РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 мар. Сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» выявили более 40 нарушений пассажирских перевозок с 17 по 25 марта, сообщается на сайте администрации горокруга.

«С 17 по 25 марта на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» проводилось профилактическое мероприятие «Пассажирские перевозки». В период проведения мероприятия выявлено 42 нарушения, из них пять нарушений юридическими лицами и три должностными. Кроме этого сотрудниками технического надзора осуществлялась проверка школьных автобусов», - говорится в сообщении.

Целью операции является снижение уровня аварийности на пассажирском транспорте, усиление контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок, а также исключение возможности использования в террористических и иных преступных целях и пресечение нелегальных пассажирских перевозок.